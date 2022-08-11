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中職／「為愛痴狂」劉若英來了 27日前進猿隊主場獻唱
樂天桃猿隊27日在桃園球場對戰統一獅隊，邀請「文藝天后」劉若英到場，為當天表演壓軸演出。
猿隊「阿迷趴」邁入第10年，月底在桃園主場對獅隊3連戰期間，安排多項相關活動，首次邀請劉若英蒞臨球場表演，她說：「第1次在棒球場表演，真的很期待，我們一起來看棒球吧。」
劉若英身兼導演、演員、歌手、作家多重身份，知名歌曲包括「為愛痴狂」、「後來」、「親愛的路人」、「幸福不是情歌」，去年發行暌違近6年的全新專輯「各自安好」，具生命主題的音樂作品，宛如和許多歌迷一同唱出了感情在不同階段的感悟。
劉若英「我敢」演唱會走過全球40多個城市、巡迴演出51場次，從「文藝天后」搖身一變成為「演唱會女王」，久未公開演唱的她，選擇踏進運動賽場和球迷見面，獻唱經典歌曲。
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