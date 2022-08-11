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日職／兩名無安打投手對決 佐佐木朗希本季首遭洋聯砲轟

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希10日對上軟銀，接連遭到全壘打與強迫取分戰術掉分而吞敗。圖擷取自twitter
佐佐木朗希10日對上軟銀，接連遭到全壘打與強迫取分戰術掉分而吞敗。圖擷取自twitter

太平洋聯盟10日羅德對上軟銀的比賽，面對羅德今年曾上演完全比賽的先發投手佐佐木朗希，軟銀則派出本季也投過無安打比賽的東濱巨應戰。軟銀最終究靠著投手的封鎖，以及全壘打和強迫取分戰術下，以一分之差帶走了勝利。

根據日本媒體「日本電視台」報導，比賽在二局上半時，軟銀主砲柳田悠岐逮中佐佐木的變化球，一棒敲出右外野陽春砲先馳得點。這是佐佐木朗希本季被打的第三發全壘打，同時是今年首次有洋聯打者對他開轟。

一出局後，軟銀的中村晃、柳町達再接連敲出安打，形成一出局二、三壘有人的危機。此時川瀨晃執行強迫取分戰術，造成佐佐木朗希的接球失誤再拿一分。下一棒甲斐拓也又再度執行強迫取分，雖然這次佐佐木成功刺殺打者，但成功護送三壘跑者回到本壘。軟銀就靠著長程砲火和小球戰術的發揮，吃下了一波三分大局。

佐佐木往後回穩，留下六局失3分（2分自責），飆出10次三振的表現下場。不過軟銀第八局又多添一分保險，加上先發東濱巨主投七局僅失一分，後續羅德即便後援的藤井皓哉和莫內羅（Liván Moinelo）手上各追一分回來，最終還是以3比4一分之差吞敗。

佐佐木朗希

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