棒球／社區學生全國賽 8/13移師台中舉行

台中基層棒球持續發展，第1屆全國社區學生棒球大賽將於13日移師台中舉行，總計48隊到台中參加全國決賽，希望透過賽事促進社區學生棒球形成熱潮。

台中市運動局今天透過新聞稿表示，亞錦賽、世界12強棒球錦標賽陸續在台中市舉辦，世界棒球經典賽將於2023年3月在洲際棒球場舉辦。台中擁有五級棒球發展完整體制，全年齡同步發展棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球、迷你棒球，以及身障、女子、職業棒球等多項賽事持續進行。

台中市運動局長李昱叡表示，運動局持續優化各項軟硬體設施與設備，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，也與企業合作推動社會甲組棒球，支持球隊辦理組訓、參賽，台中棒球運動逐步彰顯推廣成效。

運動局表示，第1屆全國社區學生棒球大賽由教育部體育署與市府運動局擔任指導單位，並由台灣世界少棒聯盟協會主辦、中華民國學生棒球運動聯盟及台中市體育總會棒球委員會共同協辦。

賽事全國分為4區，地區預賽在7月9日起開打，8月13日將進行全國賽的開幕式及抽籤，最終U10及U12組將有16隊及32隊分別到台中參加全國決賽。