中職／味全龍移師斗六 新竹球場效應讓雲林縣府高規格安檢

味全龍在新竹棒球場發生球員受傷事件後，球團宣布將把原來在新竹棒球場的3場賽事移師雲林縣斗六棒球場。

雲林原本今年只爭取到一場預定在10月5日的中華職棒例行賽，如今又多了3場，而且又是不同的對戰組合，對於雲嘉地區的棒球迷來說，真的是一個好消息，雲林縣長張麗善不敢輕忽球場安全，連日來由縣府人員出動展開球場總體檢，期讓球賽安全順利完賽。

張麗善也欣悅職棒能移師雲林，連續在臉書發表歡迎之意，也期待更多球迷能來雲林看球，感受雲林之美。

她說，斗六棒球場啟用以來，多次舉辦中華職棒賽事或國際賽；每年中職球季開打前，聯盟也都會仔細檢視球場狀態後才排入賽程當中，即便如此，為了慎重起見，她已指示教育處聯繫目前認養斗六棒球場的運動家育樂公司，一起再檢視球場相關設施，讓球員們能夠安心展現球技。

中華職棒8月三場賽事將移師雲林斗六球場開賽，開賽日已近，雲林縣政府對球場採高規格安檢，期待提供一個安全完善的球賽空間順利完成比賽。記者蔡維斌／翻攝

張麗善感謝味全龍隊將賽事移師斗六，她與縣府團隊會全力協助，尊重專業，讓每一場在斗六棒球場的比賽都能順順利利。她表示，斗六棒球場是符合國際規格的球場，當味全龍公布八月的三場主場賽事移師斗六後，縣府即以最謹慎的態度，面對這幾場職棒賽。

因距離開賽日已近，雲林縣教育處等單位昨天再度會同球場OT廠商總經理呂冠玫，並邀請台灣體育運動管理學會名譽理事長劉田修、中華職棒賽務部副主任楊士霈 、味全龍隊二軍總教練林瑋恩，在賽前一同檢視斗六棒球場設施，並落實改善。包括球員休息區排水溝清淤與地墊維護、增設選手廁所防滑地墊 ，並檢視照明狀況，加裝投手倒數計時器 、 室內牛棚影像等設備。

中華職棒8月三場賽事將移師雲林斗六球場開賽，雲林縣政府對球場採高規格安檢，期待提供一個安全完善的球賽空間順利完成比賽。記者蔡維斌／翻攝

張麗善說，斗六棒球場的體質很好，啟用17年來，陸續更換老舊設施，維持球場最佳狀態，更進一步規畫在今年賽季結束後，逐步優化球場，符合國際新標準，也歡迎鄉親進場支持在地職棒球隊味全龍。

斗六棒球場賽事日程如下：8月16日中信兄弟 vs. 味全龍、8月17日中信兄弟 vs. 味全龍、8月18日統一7-ELEVEn獅 vs. 味全龍、10月5日富邦悍將 vs. 味全龍。