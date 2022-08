中職／味全龍移師斗六 新竹球場效應讓雲林縣府高規格安檢

味全龍在新竹棒球場發生球員受傷事件後,球團宣布將把原來在新竹棒球場的3場賽事移師雲林縣斗六棒球場。

雲林原本今年只爭取到一場預定在10月5日的中華職棒例行賽,如今又多了3場,而且又是不同的對戰組合,對於雲嘉地區的棒球迷來說,真的是一個好消息,雲林縣長張麗善不敢輕忽球場安全,連日來由縣府人員出動展開球場總體檢,期讓球賽安全順利完賽。

張麗善也欣悅職棒能移師雲林,連續在臉書發表歡迎之意,也期待更多球迷能來雲林看球,感受雲林之美。

她說,斗六棒球場啟用以來,多次舉辦中華職棒賽事或國際賽;每年中職球季開打前,聯盟也都會仔細檢視球場狀態後才排入賽程當中,即便如此,為了慎重起見,她已指示教育處聯繫目前認養斗六棒球場的運動家育樂公司,一起再檢視球場相關設施,讓球員們能夠安心展現球技。

中華職棒8月三場賽事將移師雲林斗六球場開賽,開賽日已近,雲林縣政府對球場採高規格安檢,期待提供一個安全完善的球賽空間順利完成比賽。記者蔡維斌/翻攝

張麗善感謝味全龍隊將賽事移師斗六,她與縣府團隊會全力協助,尊重專業,讓每一場在斗六棒球場的比賽都能順順利利。她表示,斗六棒球場是符合國際規格的球場,當味全龍公布八月的三場主場賽事移師斗六後,縣府即以最謹慎的態度,面對這幾場職棒賽。

因距離開賽日已近,雲林縣教育處等單位昨天再度會同球場OT廠商總經理呂冠玫,並邀請台灣體育運動管理學會名譽理事長劉田修、中華職棒賽務部副主任楊士霈 、味全龍隊二軍總教練林瑋恩,在賽前一同檢視斗六棒球場設施,並落實改善。包括球員休息區排水溝清淤與地墊維護、增設選手廁所防滑地墊 ,並檢視照明狀況,加裝投手倒數計時器 、 室內牛棚影像等設備。

張麗善說,斗六棒球場的體質很好,啟用17年來,陸續更換老舊設施,維持球場最佳狀態,更進一步規畫在今年賽季結束後,逐步優化球場,符合國際新標準,也歡迎鄉親進場支持在地職棒球隊味全龍。

斗六棒球場賽事日程如下:8月16日中信兄弟 vs. 味全龍、8月17日中信兄弟 vs. 味全龍、8月18日統一7-ELEVEn獅 vs. 味全龍、10月5日富邦悍將 vs. 味全龍。