中職／當英雄場景似曾相識 吳東融想起生涯首支再見安

味全龍隊今晚靠著吳東融揮出再見安打，以4：3擊敗統一獅隊，賽後站上MVP頒獎台，這一幕似曾相識，因為吳東融敲出生涯首支再見安打時也曾上演過，他說：「去年有做到，所以不緊張。」

龍獅兩隊今晚在天母球場前6局打完以1：1平手，7局上獅隊追加2分，龍隊先在8局下追回1分，9局下郭天信在1出局二、三壘有人時敲出安打，追平比數，下一棒吳東融再追加安打，敲回勝利打點。

「郭天信那支追平安打很重要。」吳東融表示：「讓我壓力比較小，只要想打到球就好，打到就有機會把跑者送回來。」

去年11月11日，吳東融敲出生涯第一支再見安打成為單場MVP，當時是在嘉義市主場，今天場景回到天母主場，不變的是MVP身分，吳東融說：「上去打的時候，有種似曾相識的感覺，去年我有做到，有好的借鏡，所以不緊張。」

龍隊總教練葉君璋表示，球隊一開始打得悶，雖然投手表現不錯，但感覺到選手有些「怕輸」，直到8局重新調整心態，「有這樣的結果很開心。」

龍隊贏球背後仍有瑕疵，7局上除了被李丞齡敲回超前分外，第2分是拿莫．伊漾踩一壘慢一步，雖然抓到離壘過遠的一壘跑者，但完成雙殺時，三壘跑者已經回到本壘得分，分數照算。