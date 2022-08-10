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中職／桃猿黃子鵬奪第9勝 感謝隊友朱育賢開轟相挺

中央社／ 新北10日電
黃子鵬摘下本季第9勝，他賽後特別感謝隊友朱育賢第7局開轟，減輕投球壓力。 聯合報系資料照
黃子鵬摘下本季第9勝，他賽後特別感謝隊友朱育賢第7局開轟，減輕投球壓力。 聯合報系資料照

中華職棒樂天桃猿隊投手黃子鵬投7局無失分，有效壓制富邦悍將隊打線，桃猿最終以3比0完封對手，黃子鵬摘下本季第9勝，他賽後特別感謝隊友朱育賢第7局開轟，減輕投球壓力。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場出戰樂天桃猿，桃猿隊賽前下半季11場比賽拿下10勝，勝率超過9成，戰績持續獨走。

暫居聯盟「防禦率王」的桃猿隊投手黃子鵬今天掛帥先發，2局下遭遇亂流，被首名打者申皓瑋敲出二壘安打後，黃子鵬穩住陣腳，連續三振2名打者，黃子鵬隨後靠著牽制壘上跑者出局，化解失分危機。

余德龍3局上揮出二壘安打，開啟桃猿隊攻勢，靠著隊友推進，攻占三壘，隨後郭永維擊出內野滾地球帶有1分打點，幫助桃猿隊先馳得點。

桃猿隊朱育賢7局上再從悍將洋投范米特（Joe VanMeter）敲出陽春全壘打，本季第8轟出爐；桃猿隊9局上再追加1分保險分，最終以3比0獲勝。

黃子鵬投7局無失分，僅被擊出3支零星安打，送出6次三振、1次保送，摘下個人本季第9勝，僅差勝投王、隊友狂威（Dylan Covey）1勝，而黃子鵬單季9勝也追平個人最佳成績。

黃子鵬賽後接受媒體聯訪時除了感謝野手守備幫忙、捕手張閔勛配球引導外，也感謝隊友朱育賢敲出全壘打，減輕自己投球壓力，他說，「隊友這麼挺我，我就盡可能去投每顆球，投到教練把我換下來。」

桃猿隊總教練曾豪駒表示，黃子鵬剛開賽狀況感覺沒有很好，後續逐漸找回節奏。對此，黃子鵬解釋，「覺得新莊球場投手丘坡度好像有改變，不知道是我太久沒丟」，後來已逐漸適應。

黃子鵬去年從後援轉戰先發，成為桃猿隊陣中王牌投手，曾豪駒肯定黃子鵬今年表現相當成熟，在場上一有狀況就能馬上修正。

悍將洋投范米特此役投8局，同樣僅被敲出3安，但未獲得隊友火力支援，吞下本季第12敗，近期陷入8連敗。

不過，曾豪駒認為，范米特近幾場確實有壓制住桃猿隊打線，不容易從對方身上得到大量分數，所幸今天團隊展現基本功，確實執行戰術，一同拿下比賽勝利。

黃子鵬 樂天桃猿 朱育賢

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