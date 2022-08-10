中職／吳東融再見安打當英雄 味全龍逆轉勝統一獅

天母球場獅龍戰打得糾纏，前6局兩隊打平，統一獅隊雖在7局上攻下2分，不過味全龍隊也持續追加分數，到9局下靠著吳東融的再見安打，以4：3逆轉勝。

前6局兩隊屢有攻勢，但得分契機不多，龍隊在1局下靠著陳品捷安打、林智勝二壘打攻下1分，獅隊則是2局上蘇智傑、林岱安兩支安打追平比數。

到了7局上，林安可保送、施冠宇敲安開啟獅隊攻勢，接著林岱安突襲短打，雖導致林安可出局，不過也趁勢攻佔二、三壘，李丞齡的安打帶回1分超前分。

1出局一、三壘有人，陳傑憲再敲出右外野高飛球，因外野回傳較慢，加上一壘手拿莫．伊漾踩一壘也慢一步，雖然抓到離壘過遠的一壘跑者，形成雙殺，但三壘跑者在雙殺完成前回到本壘，獅隊仍追加1分。

龍隊先在7局下追加1分，9局下獅隊派出守護者陳韻文，開局就被敲安打加上保送，龍隊張政禹觸擊短打，形成1出局二、三壘有人，郭天信安打追平比數，吳東融再敲出外野三不管地帶的安打，為龍隊打回勝利。

江辰晏3局下度過滿壘危機，總計6局投球用了91球，被敲出6支安打僅失1分，另有3次三振、1次四壞保送，勝投卻在後段飛走。