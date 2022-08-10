日職／宋家豪連10場無失分 樂天延長賽擊退歐力士

中央社／ 台北10日電
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天出戰歐力士猛牛隊，第6局登板中繼投1局，讓打者3上3下，連10場出賽無失分，樂天金鷲隊歷經延長賽最終以2比1勝出。

樂天隊今天作客大阪京瓷巨蛋與歐力士隊交手，先發投手辛島航前4局僅被擊出1支安打，5局下被連續擊出3支安打掉1分，樂天隊第6局換上宋家豪登板。

面對歐力士隊第3至5棒中川圭太、吉田正尚與杉本裕太郎，宋家豪讓3名打者均敲成飛球遭到接殺，投1局用12球，最快球速152公里，連續無失分的場次推進至第10場。

樂天隊9局上吹起反攻號角，靠著岡島豪郎陽春砲，扳平戰局。

兩隊鏖戰至延長賽，樂天隊渡邊佳明10局上率先擊出安打，2出局後，樂天隊靠著觸身球和四壞保送攻占滿壘，島內宏明關鍵時刻選到保送，搶下1分，樂天隊最終以2比1險勝。

樂天金鷲 歐力士猛牛 宋家豪

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