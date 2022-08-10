中職／依然范米特 連8場出賽吞敗冰冷的絕望

樂天桃猿、富邦悍將隊今天在新莊球場交手，兩位先發投手都維持本色，猿隊黃子鵬7局無失分，率領球隊以3：0拿下7連勝，下半季持續獨走，悍將洋投范米特依然悲情，先發8局失2分苦吞敗投。

黃子鵬先發7局用91球，讓悍將打線一籌莫展，連吞7顆鴨蛋，僅被敲出3支安打，另有6次三振、1次保送，身為聯盟防禦率王的數據再下修到1.84。

黃子鵬今年表現就是一個「穩」字，加上今天，本季16場先發，有12場都投超過6局以上、都是優質先發（失3分以下），也收下第9勝，排本土投手第一、並列聯盟第二多。

猿隊全場僅敲出4支安打，但都在刀口上，3局上由余德龍敲出二壘打，然後兩個滾地推進回來得分，7局上朱育賢的陽春砲再追加分數；9局上則是1安打加上2次故意保送，形成2出局滿壘，陳俊秀再選到保送擠回第3分。

悍將先發投手范米特以96球投了8局，僅被敲3支安打，有9次三振沒有保送，卻丟掉2分責失，優質先發的內容等不到火力支援，吞下本季第12敗，續居聯盟「敗投王」。

更悲情的是，范米特連續8場出賽都吞下敗投，毫無喘息，其中5場是優質先發，本季10場優質先發的戰績是2勝6敗，剩下2場無關勝敗。