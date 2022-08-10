中職／辛元旭、陳真代打連續開轟 互誇對方很厲害

中央社／ 新北10日電
辛元旭(圖)與陳真代打背靠背開轟，是史上第2次。 截圖自悍將粉絲團
辛元旭(圖)與陳真代打背靠背開轟，是史上第2次。 截圖自悍將粉絲團

中職富邦悍將辛元旭、陳真昨天連兩棒代打都開轟，為聯盟史上第2次，陳真今天稱讚辛元旭很厲害，辛元旭則認為陳真從樂天桃猿「守護神」豪勁手中敲全壘打才真是不容易。

富邦悍將昨天9局下在1比5落後時，換上辛元旭代打，面對桃猿隊中繼投手朱俊祥，辛元旭敲出2分砲，桃猿隊隨後換上「守護神」豪勁（BradinHagens）登板，再被代打的陳真揮出陽春全壘打，但悍將未能延續攻勢，最終以4比5落敗。

根據聯盟統計，辛元旭、陳真連續兩棒擊出代打全壘打，為史上第2次，前一次是在1998年3月29日林鴻遠、卡亞力合力締造紀錄，當時辛元旭、陳真都還未出生，辛元旭今天賽前接受媒體聯訪時笑著說：「我以為我們是第一次。」

辛元旭與陳真(圖)代打背靠背開轟，是史上第2次。 截圖自悍將粉絲團
辛元旭與陳真(圖)代打背靠背開轟，是史上第2次。 截圖自悍將粉絲團

陳真透露，先前曾聽過心理師說過，要放大自己優點，不要一直鑽牛角尖，而他也持續以這一席話勉勵自己，上場打擊時盡量不要讓自己思緒太過複雜。

談到在辛元旭之後開轟，陳真表示，辛元旭先前受傷，才剛從二軍回來就有如此表現，實在很厲害。

辛元旭對於自己敲全壘打，則直呼很意外，當下覺得好像在做夢，面對隊友稱讚，辛元旭反而認為，陳真面對的投手是桃猿隊「守護神」豪勁，「他打守護神比較厲害」。

辛元旭 富邦悍將

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