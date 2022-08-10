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中職／罕見動怒拋手套遭警告 羅力傳紙條向主審致歉
中職富邦悍將洋投羅力昨天情緒受到主審好球帶影響，在投手丘上拋手套舉動，遭主審警告，羅力今天坦言，昨天的行為是不好的榜樣，賽後有透過球團工作人員傳遞紙條向主審致歉。
富邦悍將昨天在主場新莊棒球場出戰樂天桃猿，悍將派出洋投羅力（Mike Loree）先發，5局上桃猿以2比0領先時，羅力面對樂天桃猿的郭嚴文，球數0好2壞時，下一球未受主審青睞，羅力疑似不滿好球帶，當下將手套往上拋，主審楊崇煇當場予以警告。
羅力今天賽前接受媒體聯訪時坦言，生涯第一次在投手丘上有這麼大負面情緒反應，後來還被下一棒的林泓育敲出全壘打，也因此付出代價，他認為，當下不應該讓情緒掌控一切，「應該讓自己情緒專注在比賽上，不是被外在因素干擾」。
談到昨天拋手套的舉動，羅力表示，事後立即檢討，對於其他年輕球員或球迷而言是不好的榜樣，讓他直呼很丟臉，當下應該有更好的處理方式。
羅力表示，賽後有請球團工作人員協助傳遞紙條向主審道歉，他說：「其實無論是我或裁判，工作都不容易，大家只想要把自己事情做好，我覺得有點冒犯到對方，必須要抽空跟對方致歉，自己當下不應該這樣子。」
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