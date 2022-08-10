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中職／布里悍「投一休四」計畫 葉總：要再評估

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手布里悍。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手布里悍。記者侯永全／攝影

味全龍隊洋投布里悍昨晚先發繳出7局好投，不過3局為了守備短打球，導致下背部緊繃，本周原定的「投一休四」計畫是否有變？龍隊總教練葉君璋表示：「要再確認身體狀況。」

龍隊本周有5場比賽，照賽程，布里悍休息4天再登板，將是周日在新莊球場對上富邦悍將隊，今、明天是鋼龍、郭郁政先發，代表王維中將在周五天母主場登板。

葉君璋表示，先前在討論先發輪值時，有問過布里悍喜歡「投一休四」還是「投一休六」，他認為投一休四比較好調整，不過這個前提是布里悍昨天的身體狀況有好轉，「是不是周日登板，還是要看狀況評估。」

龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠近期有望歸隊，今天參加球隊紅白戰，若身體沒狀況，葉君璋表示：「明、後天有機會拉上一軍，最慢下周二會在一軍出賽。」

鞏冠是在7月4日在澄清湖球場比賽時，因跑壘導致左膝受傷，缺陣至今，也未出席明星賽，今年他的打擊率2成60，有6轟、27分打點，是龍隊倚重的打擊火力。

布里悍 葉君璋 鞏冠

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