中職／凱威叫凱威加油 當年綠衫軍如今同當龍將

味全龍隊今年選秀第一指名林凱威，陣中已有另一名李凱威，隊友叫「凱威」兩人一起回頭，而「凱威連線」早在高中時期就有交集，當時都是綠色球衣的兩人，如今是穿同一件戰袍。

時鐘撥回到8年的木棒聯賽，投手林凱威就讀新竹成德高中，比高苑工商野手李凱威大一歲，不過因林凱威晚讀，兩人同一屆，一次到高雄比賽，李凱威的爸媽看到林凱威很興奮地說：「你叫凱威，我兒子也叫凱威。」就要兩人一同合照了一張。

兩人也從這張合照開始認識彼此，不過還沒有投打對決過，林凱威說：「我以前是游擊手兼外野手。」李凱威也有印象，沒想到到了職棒變成隊友。

要互相稱呼的時候，林凱威說：「我會叫他小凱。」李凱威則說：「我會叫他凱威。」剛好董秉軒路過叫了一聲「凱威」，結果受訪的兩人一起回頭，隊友還沒想到要如何分別稱呼兩人。

「凱威連線」早在高中時期就有交集，當時兩人都是綠色球衣，林凱威(左)是新竹市成德高中投手，李凱威(右)則是高苑工商內野手。 聯合報系資料照

林凱威加盟龍隊後很快成為即戰力，官網照片還沒更新，已經出賽3場，2.1局沒掉分，有4次三振、2次四壞保送，在昨天收下生涯首次中繼成功。

不過2次保送都是在1出局後，林凱威解釋：「這是我的缺點，1出局後太想追求完美，結果手有點跑掉，後來壘上有人反而冷靜下來。」是有什麼方式調整心態？林凱威說：「我會一直跟天空講話，說『Come on』、『Come on』，找回專注。」

林凱威還有一顆眾人誇的「極品滑球」，他表示，那是2019年在響尾蛇隊1A春訓時，遇到的大聯盟教練所傳授，「他建議我不同握法，一開始不想用，因為速度太快，但原本的滑球投起來有點輕飄飄，常被打，後來季中換這個握法，效果不錯。」