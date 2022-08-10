中職／克維斯做好功課迎先發 臭豆腐「先不要」

統一獅隊洋投傷兵連連，布雷克要開刀治療椎間盤、費爾斯有傷不續任，新洋投克維斯適時補上，明天要迎接中職生涯初登板，在台灣適應得很好，克維斯甚至已經被夜市老闆列為「黑名單」，但對於著名的臭豆腐則先說「No」。

獅隊昨天將費爾斯除役、註冊克維斯，明天登錄後要在天母球場對上味全龍隊先發，克維斯表示：「目前感覺不錯，一樣都是棒球，只是在不同的國家投球，來到台灣後也花了幾周時間準備、融入球隊，大家也熱情歡迎我。」

克維斯曾在大聯盟投了91.2局，防禦率5.60，更顯赫的資歷是2018年到韓職效力韓華鷹隊，繳出13勝8敗、防禦率4.68的成績，更以195次三振拿下該季三振王。

如今來到中職，克維斯經過這陣子的觀察，認為台灣打者屬於擊球確實的型態，「一支隊伍可能有兩、三名重砲，但其他打者也都很難纏。」另外就是中職的打者更為廣角，可以把球打到各個角落，韓職則偏向拉打為主。

今年中職五隊累計303次盜壘，對於台灣打者習慣發動速度戰，克維斯也已經有心理準備，「我會好好看管跑者。」

來到台灣後克維斯有好友柯瑞相伴，適應得很快，也已經逛過夜市、吃過燒肉，對於被夜市老闆列為黑名單，他笑說：「因為我投籃遊戲表現太好，老板娘說不行再投，我後來把禮物都送給小朋友。」至於拿手的棒球九宮格呢？克維斯說：「棒球平常都在投，想試試不同遊戲。」

台灣美食的名氣，克維斯也略懂，他說：「想要多多嘗試。」包括臭豆腐嗎？他立刻回答：「先不要。」雖然在韓國他曾大膽嘗試過炸蟋蟀，不過在夜市聞到臭豆腐味道後敬謝不敏。