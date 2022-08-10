中職／費爾斯不只手、腰也有傷 林岳平：健康比較重要

統一獅隊近期宣布與「吹哨者」費爾斯解約，原因是體檢未通過，獅隊總教練林岳平今日天解釋，他抵台當下就已進行體檢，牛棚練投看起來狀況不對勁，等到報告出爐後確認，「身上有傷，不只是手，腰也不好」。

獅隊招攬來費爾斯時，因帶著大聯盟75勝的履歷，備受球迷關注，只不過昨天獅隊領隊蘇泰安表示，費爾斯的體檢報告出爐後，顯示有舊傷，依合約規定不予續約，接下來預計尋找洋砲補強。

費爾斯是在7月15日抵台、24日出關開始隨一軍訓練，林岳平表示，投手教練觀察他的牛棚、Live BP各一次，發現調整進度偏慢，「球速最快130公里出頭而已，狀況不是那麼理想。」

結果等到後續體檢報告出爐，確實身上有傷，林岳平表示：「手是每個投手都會有，但不只手，還有2、3處，腰也不好，MRI（核磁共振顯影）顯示腰椎大概有4節有問題，才決定不續用。」

獅隊另名洋投布雷克也是腰部有傷，預計15日開刀治療，林岳平也以布雷克為比喻，費爾斯的腰部傷勢，「或許一開始可以投，但久了之後，疲勞累積，後面的賽程未必能夠負擔。」

獅隊目前手上健康洋投只剩下柯瑞，還有明天預計先發的克維斯，羅昂則預計這周進行Live BP後再做評估，林岳平表示：「賽季打下來，健康比較重要。」林岳平看了看今天對手味全龍隊，「他們就是有兩個洋投，一直在輪值中，球隊的穩定性就比較好一點。」