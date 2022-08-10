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棒球／最棒的運動家精神！ 打者挨頭部觸身球後主動擁抱投手

聯合新聞網／ 綜合報導
挨頭部觸身球的打者賈維斯（右）主動上前給予投手賽爾頓（左）安慰，被讚是最棒的運動家精神。 截圖自影片
挨頭部觸身球的打者賈維斯（右）主動上前給予投手賽爾頓（左）安慰，被讚是最棒的運動家精神。 截圖自影片

美國的少棒近日出現感人人心的一幕，在奧克拉荷馬對戰東德州隊的比賽，投手賽爾頓（Kaiden Shelton）對打者賈維斯（Isaiah Jarvis）不慎投出頭部觸身球，投手因此受到驚嚇低頭流淚，而打者也上前給予擁抱安慰，讓外媒稱讚這就是「運動家精神」的最佳示範。

美國少棒聯盟西南區冠軍賽，東德州投手賽爾頓在面對打者賈維斯時，不小心手滑沒控好球砸到對方頭部，賈維斯因此倒地抱頭，幸好並無受傷，並在之後自行走上一壘，但這記觸身球似乎將投手嚇壞，讓他一度低頭流出男兒淚。

看到對手留下自責的眼淚，挨砸的打者賈維斯在上壘後反而主動走到投手丘上前擁抱賽爾頓，並對他說：「沒事的，你表現得很棒。」隨後德州隊的教練與隊友也紛紛上前圍住他安慰，最德州也以9:4奪下勝利，因此獲得世界少棒錦標賽的資格。

德州 美國

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