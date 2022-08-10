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棒球／前獅隊費古洛還能投！相隔8年登板 119球完投7局

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
48歲的獅隊前洋投費古洛重出江湖，在獨立聯盟登板以119球完投7局。 聯合報系資料照
48歲的獅隊前洋投費古洛重出江湖，在獨立聯盟登板以119球完投7局。 聯合報系資料照

統一獅洋投費古洛（Nelson Figueroa）上次在職棒登板已經是8年前，沒想到48歲的他重出江湖，在獨立聯盟登板以119球完投7局，只不過也丟掉10分。

費古洛今年3月獲聘為大西洋聯盟史坦頓島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）投手教練，渡輪鷹隊今天原定只有一場比賽，不過為了美國時間5月14日的補賽，改與加斯托尼亞蜂蜜獵人（Gastonia Honey Hunter）打雙重賽。

由於人手不足，渡輪鷹隊在賽前1小時緊急登錄費古洛，他也盡責的投完7局，沒多耗其他投手，只不過被敲10支安打、丟掉10分，另有4次三振，渡輪鷹隊也以5：10輸球。

費古洛生涯在大聯盟投了499局，效力過包括響尾蛇、費城人、釀酒人、海盜大都會、太空人等隊伍，在2007、2013、2014年曾效力統一獅隊，前兩個球季更協助獅隊奪得總冠軍，2014年8月28日是他最後一次在職棒登板，相隔達2904天。

統一獅 大都會 海盜

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