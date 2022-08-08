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中職／黃子鵬撐過彈力球砲火 曹竣崵看好防禦率低於2

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊投手黃子鵬本季投出生涯代表作，目前防禦率1.97在全聯盟排名第1，不但有機會成為近8季首位本土防禦率王，也將挑戰防禦率低於2的罕見紀錄，前兄弟象、義大犀牛隊投手教練曹竣崵分析黃子鵬的特色，認為他一定有機會防禦率不到2。

中職最近一位本土防禦率王是2014年鄭凱文（2.48），防禦率低於2更是2006年林恩宇（1.73），對國內投手來說，不管防禦率王、數字低於2都是難度不低的挑戰，曹竣崵觀察黃子鵬投球，看好這位下勾投手完成紀錄。

曹竣崵表示，國內很少這種類型的投手，黃子鵬控球好、球質不錯，而且膽識夠、敢和打者對決，而且他經過「彈力球」年代的洗禮，各隊打者砲聲隆隆，有了這種挨打經驗，接下來一定可以投出好成績。

中職過去只有20名投手單季防禦率低於2，包括7名土投，林恩宇是史上唯一兩次締造紀錄的強投，2005、06年效力誠泰COBRAS隊時，分別以防禦率1.72、1.73奪下防禦率王。

猿隊本季還有50場比賽，曹竣崵推測應該還有7到8場先發任務，他以自己的經驗為例，投手投到季末，身體一定會疲勞、影響球威，猿隊接下來安排黃子鵬登板時，增加休息天數再上場也是辦法。

曹竣崵表示，洋投抗壓性通常優於本土投手，近年防禦率王都是他們的天下，黃子鵬若能抗衡、搶下這個獎項，對國內投手將是很大鼓舞。

黃子鵬 中職

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