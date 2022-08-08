中職／兄弟經典女孩日回到90年代 賀軍翔14日來開球

中信兄弟隊13、14日推出經典女孩主題日「我的少女Style」，今年以90年代復古為主題，5位球星將化身不同Style的男孩，兩天活動也請來李玉璽、賀軍翔擔任開球嘉賓。

兄弟球團在13日的開球嘉賓邀請影視雙棲的李玉璽，首度為職棒比賽開球，賽前也將到中信兄弟商品部擔任一日店長；14日開球嘉賓則是賀軍翔，擁有多部紅翻天的作品，包括「七年級生」、「愛情合約」、「惡魔在身邊」等，兩位開球嘉賓賽中也會至「Twitch 中信兄弟官方頻道」擔任特別嘉賓。

今年5位球星化身不同Style的男孩，林書逸是「文藝氣息的英文老師」，楊志龍是「霸氣帥氣的學校老大」、陳家駒是「幽默風趣的童軍社社長」、林丞軒是「活潑好動的滑板冠軍同桌」、陳文杰則是「陽光貼心的青梅竹馬鄰居」，活動兩天洲際球場將變成復古浪漫大舞廳，五位不同Style的男孩互動拍照背板讓女孩們打卡打不停。

過去兄弟推出「戀愛巴士」配對成功案例不少，引起廣大迴響，今年戀愛巴士將化身「來電50月老專車」，在復古浪漫的氣氛下遇見你的另一半，搭上月老專車的球迷們還可以近距離體驗球員的熱身練習以及賽後與中信兄弟球星近距離互動，兄弟專屬戀愛詩籤只在「我的少女Style」，活動兩日將有「兄弟月老籤詩機」，每日將有10名幸運的球迷朋友，可以獲得女孩日名人堂球員簽名之「我的少女style」主題日商品。

主題商品以90年代復古與條紋元素發想，除了主題球衣和帽款外，還有中性配色的復古美式足球衣、腰包，也與防摔手機殼品牌RhinoShield 犀牛盾推出全新客製款，可自行選擇喜愛的球員背號或是訂做專屬自己／另一半的禮物。