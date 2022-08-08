中職／猿隊幾乎席捲投打排行榜 唯獨奪三振落後德保拉

中職本季300場球季賽已經打完173場，消化將近6成，樂天桃猿隊不但年度勝率穩居榜首，也幾乎在10個投打獎項暫居榜首，只有三振王比較不具競爭力。

猿隊兩名打擊高手林立、成晉包辦5個打擊獎領先，林立9支全壘打、56分打點、86支安打排名第1，成晉打擊率3成49、18次盜壘成功位居榜首；兩人未來相爭打擊王、安打王，看來也十分激烈，林立打擊率3成36、成晉84支安打都排名第2，對方正是主要敵人。

投手獎部分，黃子鵬防禦率1.97領先群雄，也是全聯盟唯一低於2的投手，狂威9勝和味全龍隊鋼龍並列領先，豪勁23次救援成功、陳禹勳15次中繼成功都排名第1。

猿隊投手奪三振次數不在領先群，最多是霸林爵76K，暫居全聯盟第5，落後榜首中信兄弟隊德保拉34K，德保拉目前110K也是唯一破百的投手。

猿隊下半季9勝1敗穩居龍頭，明天作客新莊球場對決富邦悍將隊，團隊、狂威都要挑戰第10勝，不過悍將洋投羅力登板先發，猿隊打線壓力不小。

這兩名洋投2日在新莊對決，羅力投8.1局只被揮出1支安打，失1分非自責，狂威投7局被揮出5支安打、未失分，兩人都無關勝敗，猿隊打到延長10局以4：1獲勝。