全球人壽力挺基層棒球 贊助U12少棒世界盃

全球人壽長期支持台灣各級棒球運動發展，今年持續贊助「第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12），日前舉辦全球人壽主題日活動，邀請全球人壽總經理馬君碩擔任開球嘉賓，並號召雲嘉南地區的同仁與VIP保戶齊聚球場，展現全球人壽「全心愛棒球」的企業精神。

全球人壽表示，這是台灣自2019年主辦第2屆世界棒球12強賽後，睽違3年再度舉辦世界級國際棒球賽事，更是自前年新冠疫情爆發以來，首場在台灣舉行的國際棒球賽事，吸引不少球迷進場支持。

全球人壽指出，此次贊助U12世界盃少棒，共有世界12支國家代表隊報名、11支球隊抵台切磋，包含美國、日本、韓國、墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬、捷克、多明尼加及中華隊，齊聚全世界最強11至12歲棒球運動員一同角逐榮耀。

全球人壽自2009年起開始支持基層棒球發展，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會(BFA)國際賽事及國內外各重大賽事，包括「第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12）、第28屆亞洲盃棒球錦標賽、全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽、第10屆亞洲少棒錦標賽、日本讀賣巨人未來之星交流賽等，為基層棒球運動紮根，促進國際交流、積極提升台灣棒球的國際能見度。

此外，全球人壽從2016年起啟動偏鄉學子「我的棒球夢」圓夢計劃，提供偏鄉學校棒球隊所需之球衣、球具，並邀請國家級教練團透過棒球營訓練學子，提升棒球隊實力；2018年到2019年協助馬祖高中圓夢、2019年活動移至金門舉辦、去年則開始贊助金門農工，也是全球人壽支持的第3個離島學校。今年7月金門離島棒球營同樣熱烈展開，以實際行動支持小球員們勇敢追夢，成為夢想與希望的起點。