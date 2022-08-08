少棒／華南金控力挺國球 連續6屆贊助世界盃少棒賽
U12世界盃棒球賽昨天在台南市亞太國際棒球訓練中心，中華少棒隊奪下季軍，維持每屆賽事至少前3名紀錄，主要贊助企業華南金控總經理李耀卿在季軍戰擔任開球嘉賓，為球賽揭開序幕，也將持續推展基層棒球、支持國內舉辦國際賽，藉此喚起社會各界對基層運動的關注，提升台灣棒運在國際的能見度，讓世界看見台灣。
李耀卿表示，華南金控自2011年起，連續6屆贊助世界盃少棒賽在台灣舉行，歷年賽事是最受國人矚目的國際賽之一，今年更是特別受到國人期待，因為這是國內新冠疫情以來，第一個國際棒球賽事。
他說，棒球是台灣的國球，少棒則是棒運基礎，相信透過持之以恆的紮根工作，可以幫助熱愛棒球的孩子圓夢，為國家培育出更多棒球新秀，讓台灣有更多棒球好手在國際棒球舞台發光發熱。
中華隊經由今年「華南金控盃全國少棒錦標賽」遴選出來，華南金控一直扮演中華小將們最堅實的後盾，也希望藉由國際級賽事的淬煉，幫助他們提升球技，持續強化國球實力，期許他們持續累積賽事經驗，未來能成為國球的中流砥柱。
華南金控指出，支持基層棒運向來不遺餘力，2007年起與中華棒球協會合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，至今邁入第16年，今年舉辦全國少棒、青少棒錦標賽及世界盃少棒錦標賽之外，也將贊助全國社區棒球大賽、與大聯盟合作舉辦全國次少棒賽、圓夢棒球營，以及捐贈基層棒球培育基金，在國球人才培育上繼續向下紮根。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言