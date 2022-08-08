中職／猿隊2017年78勝史上最強 曾豪駒有機會領軍80勝

中職下半季賽事打完前3周，樂天桃猿隊延續上半季封王氣勢，又以9勝1敗排名第1，把其他球隊甩在後面，猿隊如果按照目前進度，有機會成為中職史上首支單季80勝球隊。

猿隊上半季前10戰搶下8勝，打到第12戰就達10勝，直到第13、14戰才首次吞下2連敗，最後以37勝1和22敗封王，領先排名第2的中信兄弟隊4.5場勝差。

下半季開打後，猿隊氣勢更猛，打完前10戰只輸1場，年度勝率從上半季結束的6成27升至6成67，最後50場比賽若能維持這個速度，有機會達到高難度的80勝，改寫自己保持的年度最多勝場紀錄。

中職過去單季最多勝前4名，猿隊就包辦3次，2017年78勝是史上最多，2018年73勝居次，統一獅隊2012年71勝名列第3，再來又是猿隊2015年68勝（和兄弟2016年68勝並列）。

史上只有3次單隊單季70勝以上，猿隊目前出賽70場46勝1和23敗，看來難度應該不高，更大目標是超越5年前的78勝紀錄。

下半季前10戰勝率高達9成，猿隊總教練曾豪駒不敢大意，強調不管勝率如何都是過去式，每場比賽專注做好每件事才是重點。

猿隊2017年勝率6成55，也是中職從2009年實施現行賽制以來最高，史上排名第6；兄弟1994年勝率達7成27（64勝2和24敗），成為高難度障礙，目前仍是唯一單季勝率超過7成紀錄。