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中職／猿隊「阿迷趴」倒數 五堅情27日桃園球場亮相
樂天桃猿隊「阿迷趴ARMY PARTY」邁入第10年，將於26到28日在桃園球場對統一獅隊3連戰登場，猿隊今天公布相關訊息，3天賽後表演卡司一一登場，第一砲「五堅情」登陸全猿主場。
五堅情是5人男子團體，英文團名W0LF(S)分別代表成員Wayne（黃偉晉）、09（陳零九）、Lai（賴晏駒）、Feng Ze（邱鋒澤）和Shou（婁峻碩）的字首，是近兩年華語樂團最炙手可熱的男團，剛在小巨蛋結束萬人演唱會，下個行程就是在桃園球場和猿迷相見。
猿隊指出，五堅情將於27日（周六）亮相，不但要與球迷一起在賽後同樂，5位成員也要擔任猿、獅戰開球貴賓，還要和樂天女孩一起加油。
五堅情表示，首度在棒球場集合，慶祝桃猿阿迷趴10週年，當天希望大家可以玩得開心。
「阿迷趴ARMY PARTY」預售票目前在全家預售系統銷售。
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