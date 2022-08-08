日職／父親節曬與吳復連合影 吳念庭：永遠都是我的目標

今天是父親節，旅日好手吳念庭在個人臉書放上與父親吳復連合照，並寫下爸爸「永遠都是我的目標」。

國中畢業後就赴日本留學的吳念庭，2015年參加日職選秀會，最終獲得埼玉西武獅隊於第七輪指名，雖然剛加盟球隊的前幾年上場機會不多，但過去兩個賽季較穩定在一軍出賽，表現也備受矚目。

父親吳復連則是台灣棒壇傳奇，不但是兄弟象元老級球員，當過台灣大聯盟台中金剛總教練，也曾在中職領軍誠泰COBRAS、中信兄弟。吳復連在吳念庭的棒球之路上扮演相當重要的角色，吳念庭曾透露，這些年在日職打球，每一次比賽結束，吳復連都會和他討論比賽細節。

吳念庭稍早在臉書發文，先祝福所有的爸爸父親節快樂，並留話給父親吳復連，「你常常跟我說、開心打球，打好打不好，只要身體健康平安就好，爸～我會繼續努力加油的。」最後吳念庭還寫下父親「永遠都是我的目標」。