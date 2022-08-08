棒球／齋藤佑樹親筆寫信 鼓勵甲子園球兒「投出最火熱的一球」

前日本火腿隊投手齋藤佑樹，高中時曾奪下甲子園大賽冠軍，在日本掀起一陣「手帕旋風」，至今仍為許多球迷津津樂道。近來本年度的甲子園大賽開打，齋藤佑樹與日本郵局合作，親筆寫下一封書信給在球場奮戰的球兒們，鼓勵他們抬頭挺胸，在甲子園能夠有精彩的演出。

根據日本媒體「grape」報導，齋藤佑樹在2006年以王牌投手的投手的身份，率領早稻田實業奪下甲子園冠軍，往後加入日本火腿隊，即便飽受傷勢困擾，仍累計了11年的職業生涯。曾經嚐過光榮與挫折滋味的他，今年日本甲子園大賽在8月6日開打，齋藤除了受邀開球之外，更與日本郵局合作宣傳，親筆寫下一封贈與高中球員們的書信。齋藤文情並茂的內容，希望球兒們將賽場上拚戰的經驗，化為自己人生中的養分。

齋藤佑樹的親筆信內容。圖擷取自 日本郵局網站

齋藤佑樹親筆信內容如下：

給為這個夏天拚上一切的你：

儘管酷暑持續逼人，身體狀況仍否保持安好？

與你相遇以來，我一直感覺到那相似的體格與投球姿態，以及為了實現夢想，一丁點都沒懷疑過的樣子，簡直和16年前的我如出一轍。

一定可以實現夢想。我啊，是不會這麼說的。

畢竟勝負難以預料。抱持著相同夢想的人們，彼此間得互相競爭。

但是，請你保持著單純的你，繼續在這個夏天的場上奮戰。

在這前方，將有屬於球場的，以及球場以外的各種事情正等著你。

也許你會像我一樣，有著充滿不安的時刻，以及苦嚐挫折的時刻。

即使如此，我認為這都是為了前進而不可或缺的一部份。這些都是回憶。

或許會被說「那些光榮都是過去了」。

但奮鬥到最後一刻的回憶，將成為往後生活的一大支柱。

都難得站上大舞台了，何不對未來暢所欲言呢。

在這個夏天，你不是投球最快球速的那個人。

但我希望投出最火熱、最強勁、最出色的一球的那個人就是你。

期盼你現在度過的這個夏天，將是伴隨你奮鬥終身的一個夏天。

好，加油吧。

2022夏 齋藤佑樹