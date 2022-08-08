快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／沾喜吃到季軍牛排 「詹子賢叔叔」讚小學弟「台灣驕傲」

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得季軍，中華棒協理事長辜仲諒特地包下餐廳，請小將們吃牛排，中信兄弟球星詹子賢（中）也與小將們分享經驗。圖／中華棒協提供
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得季軍，中華棒協理事長辜仲諒特地包下餐廳，請小將們吃牛排，中信兄弟球星詹子賢（中）也與小將們分享經驗。圖／中華棒協提供

中華隊昨在U12世界盃少棒賽力退多明尼加隊奪下季軍，中信兄弟球星詹子賢也在現場觀賽，獲勝後他和小將們一同享用「牛排吃到飽」慶祝，並盛讚他們是「台灣的驕傲」。

儘管遇到雨勢攪局讓比賽進行將近5小時，中華隊最終仍以9：5擊倒多明尼加隊拿下季軍，賽後世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒為了慰勞全體中華隊及教練團，特地包場請客「牛排吃到飽」。

由於中信兄弟昨天在中職沒有比賽，詹子賢與宋晟睿特別到現場為中華隊加油打氣，2020年宋晟睿入選U18培訓隊時，就吃過一次辜仲諒請的「打氣」牛排，兩年後換宋晟睿去鼓勵學弟，也跟著去餐廳吃牛排。

詹子賢半夜在臉書發文，誇讚台灣選手本次打出的好表現，「台灣的驕傲，身為U28的叔叔很榮幸沾喜，嚐到U12小老弟的慶功牛排，往後日子繼續努力下去。」

U12世界少棒賽 詹子賢 中華隊

延伸閱讀

U12世界盃／犒賞中華小將 辜仲諒霸氣：牛排非請不可

U12世界盃／偶像詹子賢面前開轟 吳聖智：矇到的

U12世界盃／吳聖智見偶像詹子賢 宋晟睿對陳瑞鑫印象深

U12世界盃／詹子賢、宋晟睿探班 讚陳瑞鑫甩棒「超帥」

相關新聞

中職／猿隊2017年78勝史上最強 曾豪駒有機會領軍80勝

中職下半季賽事打完前3周，樂天桃猿隊延續上半季封王氣勢，又以9勝1敗排名第1，把其他球隊甩在後面，猿隊如果按照目前進度，...

日職／父親節曬與吳復連合影 吳念庭：永遠都是我的目標

今天是父親節，旅日好手吳念庭在個人臉書放上與父親吳復連合照，並寫下爸爸「永遠都是我的目標」。 國中畢業後就赴日本留學的吳念庭，2015年參加日職選秀會，最終獲得埼玉西武獅隊於第七輪指名，雖然剛加

棒球／齋藤佑樹親筆寫信 鼓勵甲子園球兒「投出最火熱的一球」

前日本火腿隊投手齋藤佑樹，高中時曾奪下甲子園大賽冠軍，在日本掀起一陣「手帕旋風」，至今仍為許多球迷津津樂道。近來本年度的甲子園大賽開打，齋藤佑樹與日本郵局合作，親筆寫下一封書信給在球場奮戰的球兒們，鼓勵他們抬頭挺胸，在甲子園能夠有精彩的演出。

U12世界盃／沾喜吃到季軍牛排 「詹子賢叔叔」讚小學弟「台灣驕傲」

中華隊昨在U12世界盃少棒賽力退多明尼加隊奪下季軍，中信兄弟球星詹子賢也在現場觀賽，獲勝後他和小將們一同享用「牛排吃到飽」慶祝，並盛讚他們是「台灣的驕傲」。 儘管遇到雨勢攪局讓比賽進行將近5小時

少棒／華南金控力挺國球 連續6屆贊助世界盃少棒賽

U12世界盃棒球賽昨天在台南市亞太國際棒球訓練中心，中華少棒隊奪下季軍，維持每屆賽事至少前3名紀錄，主要贊助企業華南金控...

棒球／催淚！父親節黃紹熙「超級王牌棒球隊」吐心聲 東哥黃忠義帥氣回應：勇敢去做

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，民視播出的台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》節目最大看點之一就是中職傳奇名將「東哥」黃忠義與黃紹熙父子首次同台實境秀，黃忠義透露當初邀兒子擔任節目教練，不免擔心兒子這麼悶騷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。