U12世界盃／沾喜吃到季軍牛排 「詹子賢叔叔」讚小學弟「台灣驕傲」

中華隊昨在U12世界盃少棒賽力退多明尼加隊奪下季軍，中信兄弟球星詹子賢也在現場觀賽，獲勝後他和小將們一同享用「牛排吃到飽」慶祝，並盛讚他們是「台灣的驕傲」。

儘管遇到雨勢攪局讓比賽進行將近5小時，中華隊最終仍以9：5擊倒多明尼加隊拿下季軍，賽後世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒為了慰勞全體中華隊及教練團，特地包場請客「牛排吃到飽」。

由於中信兄弟昨天在中職沒有比賽，詹子賢與宋晟睿特別到現場為中華隊加油打氣，2020年宋晟睿入選U18培訓隊時，就吃過一次辜仲諒請的「打氣」牛排，兩年後換宋晟睿去鼓勵學弟，也跟著去餐廳吃牛排。

詹子賢半夜在臉書發文，誇讚台灣選手本次打出的好表現，「台灣的驕傲，身為U28的叔叔很榮幸沾喜，嚐到U12小老弟的慶功牛排，往後日子繼續努力下去。」