中職／獅隊8連敗後2連勝 江少慶1局爆苦吞第8敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

統一獅隊今天在台南球場迎戰富邦悍將隊，再度發揮主場優勢，首局就從悍將隊先發投手江少慶的手中攻下4分，一路領先到比賽結束，以5：3獲勝，下半季首次2連勝，戰績2勝7敗。

獅隊下半季前7戰合計只得7分，毫無贏球機會，連同上半季最後一戰輸球，吞下8連敗，昨天回到台南主場終於開張，以13：6大勝中信兄弟隊，一場比賽得分就超出前7戰，今天延續氣勢再贏悍將隊，下半季勝率從1成25升至2成22。

江少慶開賽狀況不穩，獅隊把握機會以4支安打、1次保送攻下4分奠定江山；江少慶5局下再失1分，合計投4.1局被揮出10支安打，失5分有4分自責，本季戰績掉到2勝8敗、防禦率5.43。

獅隊洋投柯瑞先發6局，只被揮出4支安打、失1分，以優質內容奪勝，戰績2勝6敗7救援、防禦率4.56，終止最近3連敗。

柯瑞退場後，王鏡銘、黃竣彥各投1局未被安打、未失分，「守護神」陳韻文9局上登板，先被申皓瑋揮出安打，再被張進德轟出兩分砲，接下來又面臨1出局一、二壘有人的危機，還好解決最後兩名打者，以兩分之差保住勝利。

獅隊全場揮出13支安打，比悍將隊多6支，林安可4打數3安打，攻下兩分打點，本季首次獲選單場MVP。

江少慶 柯瑞

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