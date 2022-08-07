影╱曾仁和獲選為MVP

相隔30天再登板的樂天桃猿曾仁今天優質先發，主投6局被擊出5支安打，送出5次三振，無失分，本季拿下3連勝，第三度獲選單場MVP。終場以3比0完封三連戰的味全龍。

桃猿隊指定打擊林泓育4打數1安打，有1分打點，第七棒余德龍及第九棒郭永維也各敲出一分打點安打，助球隊拿下5連勝，下半季並以9勝1敗在聯盟獨走，戰績比上半季還猛。樂天桃猿對戰味全龍取得3連勝。

曾仁和因腰部不適休息30天，今天復出首戰投滿6局，投92球被擊出5安，5次三振、1四壞，不僅拿下勝投，並獲選單場MVP。他在賽後的MVP頒獎儀式中，邀請一軍打擊教練鮑伊一起跳舞慶祝，不僅扭腰擺臀還擺出俏皮逗趣表情，引起球迷尖叫及笑聲。