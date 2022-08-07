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U12世界盃／8連勝奪隊史第4冠 美國隊：滋味更甜美

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
第六屆U12世界盃少棒賽，美國隊奪得冠軍。圖／中華棒協提供
第六屆U12世界盃少棒賽，美國隊奪得冠軍。圖／中華棒協提供

上一屆U12世界盃少棒賽，美國隊未能闖進複賽，今年從預賽開始火力全開，今晚更在冠軍賽敲出4轟，以10：2擊敗委內瑞拉隊，拿下隊史第4冠，帶著的是8連勝的不敗之姿，總教練法雷爾（Ray Farrell）說：「滋味更甜美了。」

預賽加複賽7場，美國隊累計敲出22轟，今晚冠軍賽敲出12支安打，2局下梅爾卡多（Dylan Mercado）敲出陽春砲，3局下安德森（Colin Anderson）2分砲加里昂（Jordan Leon）陽春砲，4局下安德森再敲出陽春砲，單場雙響砲。

安德森的第二轟打到場外，卡在左外野外面的建築鷹架上，讓全場驚呼，他自己也說：「這是我生涯打最遠的一轟，那顆球是正中的球，打那麼遠感覺很棒。」

獎項計算只到複賽為止，安德森以5轟獲得全壘打王，冠軍賽這2轟也讓他獲選最有價值球員，他說：「參加過的盃賽中，從沒表現過這麼好，能夠在國際賽展現很棒。」特別是球隊還拿下冠軍，「感覺很棒。」

美國隊在2013到2017年拿下三連霸，2019年則是中華隊封王，今年重返榮耀，總教練法雷爾表示，不能說是復仇，只是有把握住機會，繳出好表現，但能夠從上次挫敗到今年全勝之姿奪冠，感覺更加甜美，「以球員、教練團為榮，這是美國棒協的團隊勝利。」

多次帶隊參加U12，法雷爾表示，我知道有些人會批評這個年紀舉辦國際賽不太好，但是看到台南辦得這麼好、中華棒協辦得這麼好，「可以的話我每一年都想來」。

兼顧棒球競技與快樂打球，是帶領小球員的難題，法雷爾表示，要刻意培養出正確態度，「認真比賽、展現競爭力，但也要記得，棒球只是一種遊戲、一種運動，美國棒協選拔時不只看球技，也會注重他們的態度，考慮各項因素的平衡。」

第六屆U12世界盃少棒賽，美國隊安德森（右）在冠軍賽敲出2轟，獲選最有價值球員。圖／中華棒協提供
第六屆U12世界盃少棒賽，美國隊安德森（右）在冠軍賽敲出2轟，獲選最有價值球員。圖／中華棒協提供

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