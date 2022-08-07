U12世界盃／美國奪第4冠 強調競技與興趣平衡

U12世界盃棒球賽冠軍戰美國隊火力不減，團隊4轟、安德森單場雙響砲，以10比2擊敗委內瑞拉，睽違5年重返榮耀，賽會8連勝、拿下U12隊史第4冠，總教練法雷爾強調競技與興趣的平衡。

U12世界盃棒球賽美國隊曾於2013年至2017年間完成3連霸，2019年挑戰4連霸失利、連複賽都沒有打進，今年力拚重返榮耀、展現強烈企圖，今天賽前7場比賽團隊敲出23發全壘打。

美國隊今天在台南亞太國際棒球訓練中心與委內瑞拉打冠軍戰，2局靠著梅爾卡多（Dylan Mercado）陽春砲先馳得點，委內瑞拉3局上回敬全壘打，2分砲超前比數。

美國隊3局下再起攻勢，安德森（ColinAnderson）、里昂（Jordan Leon）都開轟，單局攻下5分、翻轉戰局，4局安德森再開轟，這發大號全壘打甚至飛出場外、卡在正在蓋的成棒球場外圍鷹架上。

美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）表示，2019年爭冠失利，此次經過1年的選拔、準備，很開心最後有好的結果，睽違5年重返榮耀，「是很甜蜜的感覺」，謝謝美國棒協和整個團隊的努力付出，非常以團隊為榮。

法雷爾提到，U12這個比賽很奇妙，很多人會批評在這個年紀這樣的競技不太好，但台灣把這個比賽辦得這麼好、吸引這麼多觀眾，「就算要我每年來我都願意」。

在棒球競技與享受棒球間如何平衡，法雷爾也提到這需要刻意培養，在認真比賽的同時，也要記得棒球是自己的興趣，美國隊在評選球員時，也會特別考量球員的態度，以及是否有平衡的能力。

美國安德森敲最遠一轟 拿全壘打、打點獎

U12世界盃棒球賽美國隊擊敗委內瑞拉拿下隊史第4冠，美國隊安德森冠軍戰單場雙響砲，敲出超大號全壘打，他笑說是人生最遠的一轟，賽會總計敲出7轟、也拿下全壘打獎、打點獎。

U12世界盃棒球賽美國隊今天冠軍戰與委內瑞拉交手，美國隊團隊4轟、安德森（Colin Anderson）單場雙響砲，安德森4局敲出大號全壘打甚至飛出場外、卡在正在蓋的成棒球場外圍鷹架上。

安德森今天賽前累計敲出5發全壘打、貢獻18分打點，拿下大會全壘打獎、打點獎，今天再敲出2發全壘打，展現驚人火力。

安德森笑說有看到今天的全壘打卡在場外鷹架上，他笑說：「一生沒打過這麼遠的全壘打，可以在今晚打出來，很開心。」

安德森也提到，在美國國內比賽，從來沒有表現這麼好過，被選入國家隊後就有預感可以有好的表現，很開心從集訓到今天晚上拿下冠軍，一切都很順利。美國拿下冠軍，安德森獲選大會最有價值球員（MVP）。