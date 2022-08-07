U12世界杯／中華隊奪季軍 蔡英文、賴清德祝賀

U12世界杯少棒賽今天落幕，中華隊今晚擊敗多明尼加隊奪得季軍，蔡英文總統及副總統賴清德都在臉書上祝賀。蔡總統表示，雖然今天比賽因為大雨中斷兩個多小時，分數也曾經幾度落後，但都沒有因此澆熄台灣小將的得勝決心，「我們憑著強勁的打擊、堅強的韌性，最後以9比5奪勝，拿下本屆的季軍。」

蔡總統說，再次謝謝大家的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。也要謝謝台南市長黃偉哲及台南市府團隊的投入，讓這次的比賽更順利圓滿。

賴清德表示，「很可惜今天沒辦法到現場觀賽，為台灣小將加油，但是你們眼中的鬥志、拚搏的勇氣，透過螢幕的轉播，依然傳達到每一位台灣民眾的心中。」

賴清德說，感謝所有到台灣參加比賽的各國選手，希望這趟台灣之旅成為選手們生命中難忘的回憶，也歡迎未來繼續到台灣玩。「謝謝所有辦理世界杯的工作人員，你們的付出造就了這一場棒球盛事；感謝辛苦的裁判們，你們的公正判決，讓比賽可以順利進行；感謝隱身幕後的教練們，有你們擬定戰術，指導練習，才有今天季軍的榮耀。」