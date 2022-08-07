中職／去年選秀第3輪挑曾仁和 曾豪駒：對球隊幫助很大

樂天桃猿隊今天在桃園球場對決味全龍隊，靠「土虱」曾仁和先發6局無失分，又以3：0獲勝，完成3連戰橫掃，猿隊總教練曾豪駒說：「他的表現穩定、好球率高，只有一局用球數較多，傷後復出算是OK。」

曾仁和一直有腰部不舒服的問題，相隔30天再登板，用92球完成6局任務，只被揮出5支安打、無失分；曾豪駒表示，曾仁和的腰部不適已經不是第一次了，希望他休息時多注意身體，別再出現不必要的傷勢，球隊需要他的戰力。

曾仁和本季4場先發投出3勝，合計17.1局只失1分，防禦率0.52，曾豪駒今天賽後被問到，去年選秀會第3輪挑中這位前旅美好手是否值得，他說：「回頭看一看，曾仁和的加盟對球隊幫助很大，他還年輕，是很大幫助。」

猿隊下半季前10戰打出9勝1敗，排名穩居龍頭，曾豪駒表示，不管勝率如何都已是過去式，每場比賽專注做好每件事才是重點。

猿隊3連戰橫掃龍隊，只讓對手攻下兩分，曾豪駒認為，龍隊得分雖少、但安打數多，其實打得不錯，這支球隊一直在成長。

龍隊先發投手王維中暌違1個半月再登板，先發3局投54球退場，被揮出3支安打、失1分吞敗，本季戰績掉到1勝3敗3中繼。

龍隊總教練葉君璋表示，王維中第一局有投出球速（最快147公里），這在以前比較少見，從這點看起來狀況很好，下一戰投球數將增至70球，他和林子昱（後援3局無失分）至少有一人會納入下一輪先發名單。