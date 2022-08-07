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U12世界盃／犒賞中華小將 辜仲諒霸氣：牛排非請不可
第六屆U12世界盃少棒賽遇到雨勢攪局，中華隊打了近5小時才以9：5擊倒多明尼加隊，拿下季軍，世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒為了慰勞全體中華隊及教練團，特地包場兌現「牛排吃到飽」承諾，小將們吃得津津有味。
中華隊這屆打得辛苦，賽前辜仲諒就已經表示：「牛排我非請不可。」由於比賽因雨中斷兩個半小時，辜仲諒特別將餐廳包場，就是不讓中華隊錯過美味的牛排大餐，一打完比賽就可以直奔餐廳大快朵頤。
辜仲諒也在亞太棒球場看完全程，中間比賽因雨暫停時，辜仲諒還特別到休息室勉勵中華隊，拿出最佳表現，辜仲諒賽後稱讚小將們，「不因大雨而澆熄士氣。」，並表示輸贏不是重點，重點是小小年紀能代表國家爭光，是最可貴的事情。
辜仲諒也恭喜中華隊，努力有了成果，並提醒小球員，要感恩父母、老師和教練，中華隊小將在開心享用牛排大餐時，也齊聲感謝教練們及理事長辜仲諒。
今天賽前，中信兄弟隊球星詹子賢、宋晟睿也特別到現場為中華隊加油打氣，2020年宋晟睿入選U18培訓隊時，就吃過一次辜仲諒請的「打氣」牛排，兩年後換宋晟睿去鼓勵學弟，也跟著去餐廳吃牛排，小球員繞著詹子賢、宋晟睿，好奇發問，不時笑成一團，互動十分熱烈。
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