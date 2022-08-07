中職／暴力猿讓曾仁和吃定心丸 本季首次投滿6局屠龍

樂天桃猿隊投手曾仁和今天在桃園球場登板，味對全龍隊先發6局無失分，以優質內容奪下本季第3勝，也是3連勝，幫助猿隊3連戰橫掃對手，他說：「隊友打擊強，投球會有安心感，相信他們、心情較輕鬆。」

猿隊以3：0擊敗龍隊，最近5連勝，曾仁和相隔30天再登板，本季第4場先發用92球完成6局任務，只被揮出5支安打，本季第3次獲選單場MVP。

曾仁和表示，前幾局直球沒有抓到感覺，教練告訴他，面對前15名打者只有3、4人第一球搶到好球。

本季勝率維持百分之百，他說：「第一球沒搶到好球，變化球就不好投，照理說不會投得這麼順，還好對方打擊狀況也不是很好。」

曾仁和本季首次投滿6局，以優質表現奪勝，他表示，投完前6局時，其實還想拚第7局，但教練考量以後還有很多比賽要投，為了避免受傷，還是把他換下場。

他說：「腰部常常不舒服，有點像是舊傷，每一、兩個禮拜就進行物理治療和電療，效果不錯，所以會維持下去，當然希望可以固定先發，但要把身體顧好，不能有一場沒一場。」