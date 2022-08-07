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U12世界盃／難忘夏天季軍收尾 陳瑞鑫約U15再戰一次
U12世界盃少棒賽中華隊連4天開轟，陳瑞鑫包辦前兩轟，中間陳恩開轟接上，今晚陳瑞鑫、吳聖智攜手開砲，幫助球隊以9：5擊敗多明尼加隊拿下季軍。
中華隊在本屆賽事總計5轟，陳瑞鑫一人占了3轟，只不過還是有點小不滿意，他說：「原本想要連續開轟，結果中間有中斷。」
今晚面對4：5落後，陳瑞鑫在3局下敲出陽春砲，幫助比數扳平，4局下原本有機會再立功，但1出局二壘有人情況下，多明尼加隊選擇故意四壞保送他，只不過中華隊還是在該局拿下3分，奠定勝基。
陳瑞鑫表示，開轟那一球是打到外角直球，因為是擦到，「打出去有點不確定是不是全壘打。」至於4局下獲得「敬遠」禮遇，陳瑞鑫表情有些無奈，「想要為球隊建功。」
本屆賽事總結，陳瑞鑫11打數6安打，打擊率5成45，有3轟、7分打點，獲得3次保送有2次是敬遠，陳瑞鑫表示，來到中華隊，教練教導自己如何保持心態穩定，「給我機會上場，表現越來越好。」
從集訓到拿下U12季軍，陳瑞鑫與17名隊友度過一個難忘的夏天，接下來陳瑞鑫要升上國中，也已經跟其他人約好了，「再拚一次U15。」
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