中職／猿隊下半季勝率恐怖9成 曾仁和優質先發3連勝

樂天桃猿隊再度掌握主場優勢，今天在桃園球場對決味全龍隊又以3：0獲勝，完成3連戰橫掃；猿隊投手曾仁和相隔30天再登板，先發6局被揮出5支安打，本季首次優質先發奪勝，投出3連勝，獲選單場MVP。

猿隊已奪上半季冠軍，下半季開賽前10場9勝1敗仍居榜首，對龍隊3連戰攻下13分、只失兩分，最近拚出5連勝，也讓龍隊吞下3連敗。

猿隊打線面對龍隊先發投手王維中，首局就展開攻勢，靠藍寅倫、成晉、林泓育安打攻下全場第1分。

4局下，龍隊換上第2任投手林逸達，猿隊再展攻勢，梁家榮揮出二壘打後，余德龍、郭永維追加安打攻下兩分，拉大到3分領先，一路維持優勢到比賽結束。

王維中上次登板是6月23日，暌違1個半月再登板，先發3局被揮出3支安打、失1分吞敗，本季戰績掉到1勝3敗3中繼。