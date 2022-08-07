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U12世界盃／觸身球不算就敲安 莊博淵：有報仇的感覺

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽季軍戰，莊博淵被觸身球打中不算，結果敲出安打。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽季軍戰，莊博淵被觸身球打中不算，結果敲出安打。圖／中華棒協提供

中華隊今晚以9：5擊敗多明尼加隊奪得U12世界盃少棒賽季軍，過程中多明尼加隊教練頻頻上來抗議，最誇張一幕是5局下，莊博淵明明被打中左腳，卻在抗議後裁判判定不是觸身球，結果莊博淵還是敲出安打上壘，他說：「有報仇的感覺。」

中華隊以8：5領先進入5局下，1出局二壘有人時，莊博淵打擊時後左腳被投手的球擊中，當下表情痛苦、難以站立，不料多隊總教練認為沒有，裁判群開會討論後，也認為球沒有打中。

莊博淵表示，腳確實有被丟到，知道改判時很傻眼，想說被球丟到還不能上壘，也有給主審看腿上的瘀青，剛被打到的時候很痛。

莊博淵在裁判討論期間接受治療，得知判決後繼續回到打擊區，結果一棒敲出滾地球，剛好反彈擊中投手小腿，不僅形成內野安打，也把二壘的吳聖智推上三壘，最後陳瑞鑫的滾地球敲回1分。

莊博淵表示，很開心可以打出安打，「有報仇的感覺，只是剛好打到那邊也滿開心的，把痛打給投手，看到的時候有點暗爽。」

辛苦努力後拿下的季軍，莊博淵說：「有一點點歡喜，但沒有很開心。」若要點名這屆賽事的隊上英雄，莊博淵選擇陳瑞鑫，「因為他都可以適時地為球隊打出安打、全壘打，把比數超前。」

中華隊

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