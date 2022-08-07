U12世界盃／偶像詹子賢面前開轟 吳聖智：矇到的

中華隊今晚以9：5擊敗多明尼加隊，在U12世界盃少棒賽拿下季軍，先發投手吳聖智2局下的3分砲一度幫自己打下勝利打點，只不過2個半小時因雨中斷後換投，中華隊被超前，後來才逆轉勝，吳聖智很高興能在偶像詹子賢面前開轟。

面對2：1落後，吳聖智在2局下一棒轟出三分砲，成為本屆中華隊第三位開轟球員，但3局上比賽因雨中斷，這段期間吳聖智繼續打擊、投球，維持比賽感覺，只不過投出三振抓到第二出局數後被換下，而接任的邱允洲被敲出三分砲，2分算在吳聖智帳上，中華隊靠著3局下陳瑞鑫陽春砲追平、4局下攻下3分逆轉成功。

總教練賴朝榮解釋，當下是1出局一、三壘有人時因雨暫停，考量到吳聖智牽制能力不錯，因此復賽後還是讓他續投，不過之後因對手盜上二壘，才決定換投。

吳聖智先發2.2局被敲4支安打，掉4分，另有5次三振、2次保送，邱允洲接手最後3.1局，被敲3支安打失1分，5次三振沒有保送，拿下勝投。

今天賽前中信兄弟詹子賢、宋晟睿兩名球員到場探班，吳聖智面對偶像緊張到說不出話，跟季軍戰先發相比，吳聖智說：「看到他比較緊張。」吳聖智喜歡詹子賢的理由是：「打擊很強，動作很帥。」

不過靦腆的吳聖智沒有學偶像的動作，就連今天開轟後也沒特別動作，「有敲出全壘打很開心，等很久了，能在偶像面前開轟很高興。」媒體轉達詹子賢稱讚吳聖智打很好的評語，吳聖智謙虛說：「矇到的，就是跟進來、打出去。」

中華隊前5屆賽事拿下2次冠軍、3次亞軍，今年第6屆以季軍作收，賴朝榮表示：「冠軍雖然沒有留在台灣，但是辛苦了近45天，總算拿到第3名，也是要給小朋友鼓勵。」