U12世界盃／吳聖智、陳瑞鑫開轟 中華隊奪季軍

U12世界盃少棒賽季軍戰今天下午開打，中華隊對多明尼加隊，比賽一度因雨中斷2個半小時，但中華隊不受影響，仍以9：5擊敗對手，奪下季軍，吳聖智、陳瑞鑫都開轟。

先發投手吳聖智在1局上被敲出長打，加上對手盜壘搶攻，丟掉1分，不過1局下中華隊靠著陳瑞鑫、陳柏笙連續兩支二壘打，追平比數。

2局上吳聖智挨轟，面對首名打者梅耶（Miguel Mella）被敲出中右外野全壘打，再掉1分；不過自己掉的分數自己討回來，2局下一、二壘有人時，吳聖智在雨中敲出全壘打，一發三分砲為中華隊取得4：2領先。

只不過雨勢越來越大，打到3局上1出局一、三壘有人，比賽在2點48分宣布暫停，4點一度開始整理場地，後來又下起雨重新鋪上帆布，最後終於在5點15分重新開賽。

結果吳聖智續投抓到1出局後，教練團換上邱允洲接替面對梅耶，結果還是被他敲出全壘打，還是一發三分砲，中華隊變成落後1分。

好在中華隊打線靠著陳瑞鑫3局上的陽春砲，一棒扳平；4局下靠著對手失誤攻占二壘，1出局後陳瑞鑫被故意四壞保送，陳柏笙內野安打得到超前分，歐子喬再補上一安得到第2分，隨後再次攻占滿壘，對方投手犯規得到單局第3分。

5局下1出局二壘有人時，莊博淵被球打中後腳，裁判群開會討論後，認為球沒有打中、不是觸身球，莊博淵做完治療後，繼續回到打擊區，結果一棒剛好敲出內野滾地球、反彈擊中投手小腿，不僅形成內野安打，也把二壘的吳聖智推上三壘，最後陳瑞鑫的滾地球敲回1分。

吳聖智先發2.2局被敲4支安打，掉4分，另有5次三振、2次保送，邱允洲接手最後3.1局，被敲3支安打失1分，5次三振沒有保送，拿下勝投。