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日職／宋家豪連9場無失分 張奕中繼3局

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 擷圖自畫面(資料照)
宋家豪。 擷圖自畫面(資料照)

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，1局無失分，連續9場出賽無失分，樂天也以7：2擊敗軟銀隊；歐力士隊台灣投手張奕投3局掉2分（1責失），歐力士最終3：5輸給火腿隊。

宋家豪今天在6局下、球隊3：1領先時登板，先以151公里火球三振掉迪斯派（Alfredo Despaigne），再讓中村晃敲出右外野飛球出局，接下來雖被柳町達敲出安打，不過再讓川瀬晃敲出飛球出局，結束今天任務。

宋家豪總計用13球投完1局，沒有掉分，個人連續9場無失分，也收下本季第11次中繼成功，防禦率下降到2.53。

樂天在7局上再添3分、9局上攻下1分，以5分差贏球，全隊13支安打，岡島豪郎一人敲出3支安打、5分打點；由於先發投手藤井聖僅投4局，勝投由宋家豪前一任、中繼1局無失分的宮森智志拿下。

而歐力士與火腿之戰，歐力士先發投手中村勝投5局被敲8支安打，失3分，張奕接替中繼，一投就是3局，6局上1出局後因為保送、安打，加上中外野手失誤，讓對手攻占得點圈，接著梅林優貴一支安打讓張奕丟掉2分，其中1分非責失。

張奕後續越投越順，沒有再掉分，總計51球投完3局，被敲3支安打，另有3次三振、1次四壞保送，防禦率2.38。

宋家豪 歐力士

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