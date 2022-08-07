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中職／廖健富下二軍再練一壘 曾豪駒評估暫不讓他蹲捕

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
廖健富本季出賽16場是近5季最少，首轟還未出現。記者藍宗標／攝影
廖健富本季出賽16場是近5季最少，首轟還未出現。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天賽前異動球員名單，廖健富遭下放二軍，他因髖關節、肩膀關節唇問題影響蹲捕和傳球，近兩季只出賽92場，守位也從捕手變成一壘手；猿隊總教練曾豪駒表示，希望廖健富在二軍好好守一壘，練好再回一軍。

廖健富曾在2016年亞洲青棒賽擔任一壘手，他說：「少棒至今當捕手比較多，高中守過一壘，還要再熟悉這個位置，會參考陳俊秀的守備。」

本季出賽16場是近5季最少，廖健富打擊率2成25、打點7分，未有全壘打紀錄，7月重返一軍時就被告知要練一壘，自己經過仔細思考只能改變，曾豪駒說：「下半季確定廖健富先在一壘，希望他更熟悉這個位置，明年再評估捕手。」

陳俊秀目前站穩猿隊先發一壘手，他表示，一壘細節其實很難，會跟廖健富分享守備觀念和技巧，一些跑位太久沒做會有點疏忽，「看他練一壘很活潑，再加油。」

廖健富 陳俊秀 曾豪駒

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