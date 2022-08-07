中職／林智勝收到父親節大禮PS5 感謝女兒捐錢給老爸

中華少棒隊在U12世界盃棒球賽奮戰，味全龍隊「大師兄」林智勝昨天託人送上披薩鼓勵全隊小朋友，今天對樂天桃猿隊賽前聊到此事，他說：「打國家隊壓力很大，聽到不少小球員把我當成偶像，送一下披薩替他們加油，沒什麼特別意思啦。」

林智勝過去是中華隊的常客，青少棒時期就曾赴美參加IBAF世界青少棒賽，很能了解穿上國家隊球衣的辛苦，決定用實際行動替這批小國手打氣。

另外，明天就是一年一度的父親節，林智勝收到女兒送的PS5，他說：「以前女兒、兒子都打電話祝我父親節快樂，今年收到PS5真的很開心。」

林智勝表示，想買PS5已經1年多，但平常忙於比賽，找不出太多時間，真的很難買到，今年收到女兒這個禮物很棒。

林智勝的寶貝女兒用舞蹈比賽贏來的獎金，加上媽媽補貼一些，買了PS5送爸爸，讓這位40歲老將心情超好，笑說：「感謝女兒把錢捐給我，但平常都不在家，兒子賺到了。」