中職／宋晟睿初登板飆151公里 葉君璋認定本來就有水準

中信兄弟隊昨天在台南球場6：13不敵統一獅隊，8局下在落後10分的情況下，推出19歲野手宋晟睿登板，最快球飆到最快球速151公里，味全龍隊總教練葉君璋今天在桃園球場對樂天桃猿隊賽前談到此事，很肯定說：「宋晟睿本來就有這種水準。」

宋晟睿出身平鎮高中，前年選秀會第2輪被兄弟挑中，去年7月16日初登一軍，生涯第2年就嘗到登上投手丘的滋味，球速超過150公里成為焦點話題。

宋晟睿昨天投14球完成生涯初登板，其中9顆好球，連續解決3名獅隊打者，包括讓43歲老將高國慶揮空三振。

葉君璋不諱言，本來就鎖定宋晟睿，當初選秀會如果有機會挑中，入隊後就是定位投手，他不但球速快、投球動作也標準，但控球有些問題。

葉君璋表示，宋晟睿在青棒階段就是投打二刀流，擔任野手時，守備也很好，昨天投球內容確實有水準。

另外，旅美投手張育成今天上演大聯盟初登板，同場開轟展現二刀流；葉君璋過去曾在印地安人隊小聯盟任職，他表示，沒看過張育成投球，但知道他的球速不錯，今天只投滑球和曲球，應是刻意不投直球。