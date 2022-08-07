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U12世界盃／季軍戰吳聖智3分砲 中華暫時領先

中央社／ 台南7日電
U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。 中央社
U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。 中央社

U12世界盃棒球賽季軍戰台灣隊今天與多明尼加交手，中華隊靠著吳聖智2局敲出3分砲，暫時以4比2領先，比賽打到3局上半因雨暫停。

U12世界盃棒球賽季軍戰今天在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊與多明尼加交手，派出投手吳聖智先發。

吳聖智1局上1人出局後被敲出二壘打，多明尼加靠著滾地球上到三壘、再盜回本壘拿下第1分，台灣隊1局下追分，陳瑞鑫、陳柏笙接連二壘打送回追平分。

多明尼加2局上梅耶（Miguel Angel Mella）開轟、陽春砲再度超前比分，台灣隊2局下靠著觸身球保送、野手選擇、四壞保送、暴投攻占得點圈，吳聖智開轟、3分砲幫助球隊翻轉戰局。

多明尼加3局有攻勢，1人出局後靠著安打、保送攻占一、三壘，但因為現場雨勢過大，比賽因雨暫停。

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