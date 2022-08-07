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U12世界盃／詹子賢、宋晟睿探班 讚陳瑞鑫甩棒「超帥」

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
在台南亞太棒球長舉辦的U12世界盃少棒賽，中信兄弟隊詹子賢、宋晟睿到場為中華隊加油。記者蘇志畬／攝影
在台南亞太棒球長舉辦的U12世界盃少棒賽，中信兄弟隊詹子賢、宋晟睿到場為中華隊加油。記者蘇志畬／攝影

U12世界盃少棒賽中華隊今天下午季軍戰要交手多明尼加隊，中信兄弟詹子賢、宋晟睿特地到場為小將打氣，宋晟睿對陳瑞鑫帥氣甩棒印象深刻，「太有霸氣了。」兩人之間還有一個小緣分。

中華隊先發投手吳聖智的偶像正是詹子賢，兩人也終於相見歡，詹子賢表示，中華隊的比賽都會看精華影片關注，最有印象是第一場的再見安擊敗巴拿馬隊，另外就是美國隊，「傷譀（太誇張）啦，根本高中生在打球。」

詹子賢第一次入選中華隊是大學參加荷蘭港口盃，現在看這批小將，年紀輕輕要面對大批觀眾的壓力，詹子賢說：「我看他們都不會緊張，很天真去打球，越大心思才會越多。」

宋晟睿跟陳瑞鑫聊了不少，其中一件事是，陳瑞鑫曾經透過媽媽的朋友跟宋晟睿要過簽名球，宋晟睿歪頭想了想，「有點印象。」宋晟睿國小一到三年級跟陳瑞鑫一樣就讀土城國小，後來才轉學到東園。

宋晟睿對陳瑞鑫印象更深的是，對美國隊時敲出兩分砲展現「確信步」，宋晟睿說：「太霸氣了，那支全壘打超級帥，我可能做不出來，因為我會以為球不會過牆。」

看新聞知道陳瑞鑫曾在集訓時受傷，宋晟睿說：「他很拚啦，但也希望不要再受傷，國際賽張力又比較大。」

不只兩位球星探班，中信兄弟隊總教練林威助今天也送上丹丹漢堡給小朋友吃，地主統一獅隊古林睿煬今天送上飲料，而先前獅隊總教練林岳平、首席教練高志綱，以及球員林安可、陳鏞基、林岱安、何恆佑都有到場加油。

詹子賢 中華隊 中信兄弟

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