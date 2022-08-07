U12世界盃／小鐵捕陳柏笙自評80分 期待牛排大餐

來自新竹縣五峰國小的陳柏笙在本屆U12世界盃少棒賽扛起主戰捕手，一連蹲了7場比賽，今天的季軍戰也是先發捕手、第四棒，對於自己的攻守表現，他打出80分，認為還有進步空間。

在U12中華隊聚集各校菁英投手，陳柏笙只有跟同是來自新竹縣的陳宇恩比較熟，要磨合彼此默契，陳柏笙用先前的跟中山國中的練習賽當「破冰」話題，「就是跟他們亂聊。」

搭配過的投手，陳柏笙都能說出他們的投球特色，隨意舉例了像是吳聖智「變化球角度大，直球有尾勁」，高品瀚「球很會跑，但也會有保送」。

參加U12世界盃，陳柏笙印象最深刻的一戰，還是對美國隊那場，中華隊從落後、領先、追平到被逆轉，雖然結果6：8吞敗，陳柏笙說：「我們一直把分數拉得很近，比賽打得很精彩。」

陳柏笙至今天賽前18打數8支安打，打擊率4成44，若要為自己在世界盃的攻守表現評分，他一開始自信地說：「兩個都很好，有100分。」後來想了想改口，「還是80分吧，打擊有時候節奏會亂掉。」