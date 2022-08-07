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U12世界盃／小鐵捕陳柏笙自評80分 期待牛排大餐
來自新竹縣五峰國小的陳柏笙在本屆U12世界盃少棒賽扛起主戰捕手，一連蹲了7場比賽，今天的季軍戰也是先發捕手、第四棒，對於自己的攻守表現，他打出80分，認為還有進步空間。
在U12中華隊聚集各校菁英投手，陳柏笙只有跟同是來自新竹縣的陳宇恩比較熟，要磨合彼此默契，陳柏笙用先前的跟中山國中的練習賽當「破冰」話題，「就是跟他們亂聊。」
搭配過的投手，陳柏笙都能說出他們的投球特色，隨意舉例了像是吳聖智「變化球角度大，直球有尾勁」，高品瀚「球很會跑，但也會有保送」。
參加U12世界盃，陳柏笙印象最深刻的一戰，還是對美國隊那場，中華隊從落後、領先、追平到被逆轉，雖然結果6：8吞敗，陳柏笙說：「我們一直把分數拉得很近，比賽打得很精彩。」
陳柏笙至今天賽前18打數8支安打，打擊率4成44，若要為自己在世界盃的攻守表現評分，他一開始自信地說：「兩個都很好，有100分。」後來想了想改口，「還是80分吧，打擊有時候節奏會亂掉。」
這次中華隊的表現受到球迷關注，包括林威助、高志綱、古林睿煬、林智勝等職棒球星都送上飲料、食物勉勵中華隊，陳柏笙最期待的是今天賽後中華棒球協會理事長辜仲諒要請的牛排大餐。
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