U12世界盃／吳聖智見偶像詹子賢 宋晟睿對陳瑞鑫印象深

U12世界盃棒球賽台灣隊今天與多明尼加爭季軍，賽前中信兄弟球員詹子賢、宋晟睿到場替球員們加油，詹子賢是先發投手吳聖智的偶像，宋晟睿對陳瑞鑫印象深，直言球速有機會超越自己。

U12世界盃棒球賽台灣隊今天與多明尼加爭季軍，賽前中信兄弟野手詹子賢、宋晟睿到場，也有勉勵球員們，詹子賢跟小球員們說加油，球員們開心圍著球星們聊天，詹子賢問球員們多明尼加強不強，球員們自信回說「還好」。

詹子賢表示，台灣隊首戰與巴拿馬隊比賽再見安打印象深刻，也有關注美國隊，「很誇張，美國隊的身材根本就是高中生。」

宋晟睿則是提醒球員們小心不要受傷，面對高強度的比賽更容易受傷。宋晟睿在拍照時跟陳瑞鑫聊起來，宋晟睿表示，陳瑞鑫說小時候有找過自己簽名，也對陳瑞鑫國際賽表現印象深刻。

宋晟睿表示，陳瑞鑫打美國隊全壘打很霸氣，也笑說「那個表情和動作我應該做不出來」，並提到陳瑞鑫球速很快，國小就可以投到125公里，「我好像國中才106公里，他之後球速應該會超越我」。

宋晟睿業餘時期是投打二刀，進到職棒後多以打者身分出賽，昨天與統一隊比賽職棒一軍首度登板投球，飆速151公里。宋晟睿表示，國小球員大部分都是二刀出賽，只希望球員們不要受傷，受傷會很辛苦。