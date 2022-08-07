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U12世界盃／古林睿煬送慰勞品給國手 教頭勉以學長為榜樣

中央社／ 台南7日電
U12世界盃棒球賽台灣隊7日將與多明尼加爭季軍，賽前總教練賴朝榮的子弟兵古林睿煬（後中）特別到場送慰勞品鼓勵球員。（中華民國棒球協會提供） 中央社
U12世界盃棒球賽台灣隊7日將與多明尼加爭季軍，賽前總教練賴朝榮的子弟兵古林睿煬（後中）特別到場送慰勞品鼓勵球員。（中華民國棒球協會提供） 中央社

U12世界盃棒球賽台灣隊今天將與多明尼加爭季軍，賽前總教練賴朝榮的子弟兵古林睿煬特別到場送慰勞品鼓勵球員，賴朝榮也勉勵球員以古林睿煬為榜樣，未來能在職棒場上發光。

U12世界盃棒球賽台灣隊今天將在台南亞太國際棒球訓練中心與多明尼加爭季軍，派出吳聖智擔任先發投手搶勝。

台灣隊總教練賴朝榮子弟兵多，包括中信兄弟總教練林威助、統一獅隊首席教練高志綱等人都是他帶出來的，今天子弟兵、統一獅隊投手古林睿煬賽前也特別到場，除了送餐點給球隊，也有勉勵球員們。

賴朝榮表示，有拿古林睿煬的例子勉勵小球員們，古林睿煬小學5年級時身材也不突出，但很努力、認真，自己帶的是傳統球隊很嚴格，但教練團的要求古林睿煬都會做到。

賴朝榮也期許，希望此次台灣隊中的18名球員未來可以在職棒場上發光，「看可以有幾個能進到職棒舞台」。

古林睿煬 棒球 統一獅

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