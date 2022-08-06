U12世界盃／中華隊逆轉勝韓國 銅牌戰「全力以赴」

「2021第六屆U12世界盃棒球錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship）在台南亞太棒球訓練中心少棒主副球場舉行，中華隊今晚在超級循環賽最終戰力克韓國，7日銅牌戰對戰多明尼加 ，市長黃偉哲邀全台球迷齊為台灣小將加油。

中華隊對上強敵韓國，雖然一度被韓國隊鄭宇燦（JUNG,WOOCHAN）敲出兩分砲，但馬上在三局下，靠著隊長陳恩在本屆賽會首轟，追回1分，五局下，莊博淵滿壘時的適時一擊，更送回鄭文哲以及陳恩，一舉逆轉，後援登板的投手簡紹翔，也成功壓制韓國隊打線，漂亮關門，讓中華隊以3比2力克韓國，將在明天下午2時銅牌戰交手多明尼加。

中華隊今晚在一分差情況下登板關門的簡紹翔，看到隊友把最後一球接進手套，忍不住振臂歡呼，他受訪時直呼：「很緊張啊！這是我第一次振臂。」當被問到，是不是因為屬於他的加油標語，是「振臂翱翔」，簡紹翔靦腆回答：「對啊。」還提到自己其實一直在底下牛棚練投，對韓國隊的策略就是「丟準」，他還誠實地說：「一上來看到計分就嚇到了！」因為登板看到逆轉很開心，但發現只有一分差，也馬上感覺緊張，但他要自己深呼吸，不要想太多，至於明天將對上多明尼加，簡紹翔可是氣勢高昂，還誓言要「四局扣倒」。

扛出陽春砲讓中華隊能緊咬韓國，最後拿下逆轉勝的陳恩自己形容：「我個子小小的，但就打出去了！」，陳恩也提到他是針對變化球做攻擊，因為「他直球太重了。」還說自己已經等這支全壘打很久了，「從第一場就在想了。」

陳恩還說他一下場，隊友不只給他鼓勵，還高喊要他再扛一支，而且最近連連開轟的陳瑞鑫，其實是他表哥，場下還跟他打賭1000元，結果陳恩真的打出去了，讓陳瑞鑫大喊：「後悔了！」兩「兄弟」忍不住鬥嘴，當陳瑞鑫表示，會打賭是因為知道陳恩會打全壘打，陳恩馬上大笑回：「騙人！」

在滿壘時刻，挺住壓力打出逆轉安的莊博淵，剛好和陳恩設定變化球相反，而是放掉變化球，挑直球攻擊，他提到是因為對方投手直球有速度，認為可以靠反作用力打出去，自己最近變化球則抓得比較不好，認真分析下，果然讓莊博淵擊出關鍵安打，率中華隊奪勝。他也表示，其實滿場球迷，不斷大喊他的名字，也讓他更緊張，「但後來慢慢享受這個壓力，把球迷加油聲變成享受，要自己不要想這是世界盃，當成友誼賽來打。」這個放鬆享受比賽的「撇步」也是爸爸教他的。

中華隊拿下逆轉勝，總教練賴朝榮透露，他其實一直在醞釀小球員五、六局的攻擊，不斷提醒他們「要接棒」，讓前段中心棒次能串連攻勢，落後局勢下，莊博淵的打席，賴朝榮特別叮嚀他：「一定要設定喜歡的球，全力攻擊，『他做到了』！」

體育局表示，今天中華隊拿下勝利，闖進季軍戰，賴朝榮也提到，今晚會開會決定策略，一定「全力以赴」，預計會交由吳聖智登板先發。冠軍戰及銅牌戰門票將於今晚10點起至7日上午7點59分止於拓元售票系統開賣，歡迎全台球迷一起來台南挺主場，為中華小將加油！